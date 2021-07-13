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Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

13.07.2021 16:37
Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 470 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 470 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 1 milyar 390 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 382 milyon 467 bin ile Hindistan, 334 milyon 600 bin ile ABD, 115 milyon 830 bin ile Brezilya, 82 milyon 450 bin ile Almanya, 80 milyon 650 bin ile İngiltere, 61 milyon 990 bin ile Japonya, 59 milyon 780 bin ile Fransa, 59 milyon 376 bin ile Türkiye, 58 milyon 210 bin ile İtalya, 51 milyon 400 bin ile Endonezya, 50 milyon 700 bin ile Meksika, 47 milyon 810 bin ile Rusya, 46 milyon 610 bin ile İspanya, 43 milyon 10 bin ile Kanada, 31 milyon 650 bin ile Polonya, 24 milyon 860 bin ile Arjantin, 24 milyon 50 bin ile Şili, 20 milyon 430 bin ile Güney Kore ve 21 milyon 640 bin ile Kolombiya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 470 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 161,46 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 18 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 160,09, Seyşeller'de 141,98, San Marino'da 132,74, İzlanda'da 132,44, Bahreyn'de 129,35, İsrail'de 126,27, Şili'de 126,05, Uruguay'da 124,49, İngiltere'de 119,02, Moğolistan'da 118,96, Katar'da 118,3, Faroe Adaları'nda 117,67, Kanada'da 113,97, Belçika'da 106,03, Singapur'da 105,35, Macaristan'da 105,13 ve Hollanda'da 100,33 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 59 milyon 376 bin 443 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 70,06 oldu. 38 milyon 184 bin 85 kişiye ilk doz, 17 milyon 942 bin 194 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 188 milyon 233 bini aştı, 4 milyon 58 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

England, Türkiye, Kanada, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


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