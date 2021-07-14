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Dünya genelinde 3 milyar 510 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Dünya genelinde 3 milyar 510 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:15
Dünya genelinde 3 milyar 510 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 510 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 510 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 1 milyar 400 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 387 milyon 697 bin ile Hindistan, 334 milyon 940 bin ile ABD, 117 milyon 10 bin ile Brezilya, 82 milyon 210 bin ile Almanya, 80 milyon 980 bin ile İngiltere, 63 milyon 650 bin ile Japonya, 61 milyon 160 bin ile Fransa, 60 milyon 149 bin ile Türkiye, 58 milyon 790 bin ile İtalya, 51 milyon 430 bin ile Endonezya, 51 milyon 330 bin ile Meksika, 48 milyon 690 bin ile Rusya, 48 milyon 320 bin ile İspanya, 43 milyon 430 bin ile Kanada, 31 milyon 860 bin ile Polonya, 25 milyon 250 bin ile Arjantin, 24 milyon 100 bin ile Şili, ve 21 milyon 910 bin ile Kolombiya ve 20 milyon 650 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 510 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 162,2 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 18 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 160,06, Seyşeller'de 141,98, San Marino'da 132,74, İzlanda'da 132,44, Bahreyn'de 129,81, İsrail'de 126,37, Şili'de 126,05, Uruguay'da 125,78, İngiltere'de 119,28, Katar'da 119,01, Moğolistan'da 118,96, Faroe Adaları'nda 118,41, Kanada'da 115,07, Singapur'da 109,02, Belçika'da 107,19, Macaristan'da 105,13, Hollanda'da 103,73 ve İspanya'da 103,34 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 60 milyon 149 bin 44 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 71,02 oldu. 38 milyon 362 bin 383 kişiye ilk doz, 18 milyon 415 bin 104 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 188 milyon 693 bini aştı, 4 milyon 67 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İspanya, England, Türkiye, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde 3 milyar 510 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


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