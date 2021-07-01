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Dünya genelinde 3 milyar 80 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Dünya genelinde 3 milyar 80 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

01.07.2021 13:38
Dünya genelinde 3 milyar 80 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 80 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 80 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 240 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 335 milyon 716 bin ile Hindistan, 326 milyon 52 bin ile ABD, 101 milyon 480 bin ile Brezilya, 77 milyon 590 bin ile İngiltere, 73 milyon 750 bin ile Almanya, 53 milyon 80 bin ile Fransa, 51 milyon 560 bin ile İtalya, 50 milyon 53 bin ile Türkiye, 45 milyon 110 bin ile Meksika, 44 milyon 910 bin ile Japonya, 42 milyon 740 bin ile Endonezya, 41 milyon 280 bin ile İspanya, 40 milyon 30 bin ile Rusya, 37 milyon 380 bin ile Kanada, 28 milyon 890 bin ile Polonya ve 22 milyon 510 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 80 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 154,51 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 150,58, Seyşeller'de 140,31, San Marino'da 130,92, Bahreyn'de 124,72, İsrail'de 124,26, Şili'de 117,74, İzlanda'da 117,68, İngiltere'de 114,3, Moğolistan'da 113,47, Uruguay'da 113,29, Katar'da 109,16 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 50 milyon 53 bin 958 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 59,08 oldu. 34 milyon 894 bin 130 kişiye ilk doz, 15 milyon 159 bin 828 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 183 milyon 56 bini aştı, 3 milyon 964 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, England, Türkiye, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde 3 milyar 80 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


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