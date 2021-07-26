Üye Girişi
Dünya genelinde 3 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Dünya genelinde 3 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

26.07.2021 14:39
Dünya genelinde 3 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı, System.String[]

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 880 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 880 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 550 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 435 milyon 200 bin ile Hindistan, 341 milyon 820 bin ile ABD, 131 milyon 970 bin ile Brezilya, 89 milyon 390 bin ile Almanya, 83 milyon 390 bin ile İngiltere, 77 milyon 730 bin ile Japonya, 68 milyon 60 bin ile Fransa, 67 milyon 56 bin ile Türkiye, 65 milyon 320 bin ile İtalya, 62 milyon 380 bin ile Endonezya, 60 milyon 56 bin ile Meksika, 57 milyon 490 bin ile Rusya ve 53 milyon 450 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 880 milyon dozu geçti.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 67 milyon 56 bin 415 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 39 milyon 641 bin 787 kişiye ilk doz, 23 milyon 439 bin 24 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 194 milyon 967 bini aştı, 4 milyon 178 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde 3 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Arda Turan'ın yakın arkadaşı Aleix Vidal'ı istiyor 14:44 Fenerbahçe, Arda Turan'ın yakın arkadaşı Aleix Vidal'ı istiyor Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var 14:36 Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Genç bir kızı denizde taciz ettiği söylenen oyuncu Mehmet Çelik, yaşananları tüm detayıyla anlattı 14:26 Genç bir kızı denizde taciz ettiği söylenen oyuncu Mehmet Çelik, yaşananları tüm detayıyla anlattı
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar 14:04 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira 13:41 Danimarka'dan Türkiye'ye bunun için geliyorlar! Tarihi Hasankeyf'te tekne turları başladı, ücreti 25 lira 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti 13:21 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti
Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor 13:11 Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı 13:04 Çin maçındaki galibiyet sonrası konuşan Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, tüm Türkiye'nin beğenisini topladı

Son Dakika Haberleri
14:44 Fenerbahçe, Arda Turan'ın yakın arkadaşı Aleix Vidal'ı istiyor
14:39 Piknikte serinlemek isteyen Muhammet girdiği gölde hayatını kaybetti! Ayakta duramayan babanın görüntüsü yürek parçaladı
14:35 Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var
14:33 Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım
14:25 Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı
14:03 Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar
13:51 Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı
13:33 Bu sistemle Almanya'da küme düşmüştü! Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye aynı sistemi ezberletiyor
13:28 Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı! Evinde düşerek kaburgalarını kırmış
13:08 Fatih Terim'in yakın dostu Rui Costa, Fernandes'in Galatasaray'a gitmesine yeşil ışık yakmadı
Tunus'ta karıştı! Polis, darbe karşıtlarına müdahalede bulundu Tunus'ta karıştı! Polis, darbe karşıtlarına müdahalede bulundu         
14:48
Piknikte serinlemek isteyen Muhammet girdiği gölde hayatını kaybetti! Ayakta duramayan babanın görüntüsü yürek parçaladı Piknikte serinlemek isteyen Muhammet girdiği gölde hayatını kaybetti! Ayakta duramayan babanın görüntüsü yürek parçaladı         
14:40
Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım         
14:34
Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı Genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı         
14:26
Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı Rooney'in evlilik hayatı tehlikede! Cinsel partideki fotoğrafları dışarıya sızdırıldı         
13:52
Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım         
13:39
Osmaniye Düziçi'nde gerçekleşen depremler halkı sokağa döktü Osmaniye Düziçi'nde gerçekleşen depremler halkı sokağa döktü         
13:13
Tunus'ta hükümet feshedildi, halk sokaklara döküldü! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti Tunus'ta hükümet feshedildi, halk sokaklara döküldü! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti         
13:06
Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı Türkiye'de gündem olan Büyükşen cinayetinde aklanan Büşra'nın yaptığı "Hellalik" anketi görenleri şaşırttı         
13:02
Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı Hadise, yeni şarkısının başarısını Instagram'dan paylaştığı pozlarla kutladı         
11:58
Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın         
11:55
Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz         
11:40
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı         
11:03
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 14:53:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde 3 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement