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Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

29.06.2021 13:37

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 210 milyon 230 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 329 milyon 30 bin ile Hindistan, 324 milyon 410 bin ile ABD, 96 milyon 910 bin ile Brezilya, 77 milyon 40 bin ile İngiltere, 72 milyon 810 bin ile Almanya, 52 milyon 470 bin ile Fransa, 50 milyon 450 bin ile İtalya, 48 milyon 747 bin ile Türkiye, 43 milyon 910 bin ile Meksika, 41 milyon 840 bin ile Japonya, 40 milyon 600 bin ile Endonezya, 39 milyon 910 bin ile İspanya, 38 milyon 770 bin ile Rusya, 36 milyon 200 bin ile Kanada, 28 milyon 600 bin ile Polonya ve 22 milyon 490 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 152,79 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 147,89, Seyşeller'de 140,31, San Marino'da 130,92, Bahreyn'de 123,99, İsrail'de 123,96, Şili'de 117,67, İngiltere'de 113,48, Moğolistan'da 113,47, İzlanda'da 113,32, Uruguay'da 110,18, Katar'da 106,74 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 48 milyon 747 bin 252 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 57,72 oldu. 33 milyon 754 bin 30 kişiye ilk doz, 14 milyon 993 bin 222 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 182 milyon 261 bini aştı, 3 milyon 947 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, England, Türkiye, Şili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


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