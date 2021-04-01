Dünya genelinde artan vakalar Nisan ayında açılması planlanan turizm sezonunu Haziran'a sarkıttı - Son Dakika

Dünya genelinde artan vakalar Nisan ayında açılması planlanan turizm sezonunu Haziran'a sarkıttı

01.04.2021 11:02
Dünya genelinde artan vakalar Nisan ayında açılması planlanan turizm sezonunu Haziran'a sarkıttı, System.String[]

Dünya genelinde artan korona virüs vakaları Nisan ayında açılması öngörülen turizm sezonunu Haziran ayına sarkıttı.

Dünya genelinde artan korona virüs vakaları Nisan ayında açılması öngörülen turizm sezonunu Haziran ayına sarkıttı. Turizm sezonunu Ramazan Bayramı süresince başlatma çabası içinde olduklarını söyleyen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, 2021 yılında turizmin toparlanma yılı olacağını belirterek, "Yakın coğrafyamızda da yaşayan 800-900 milyon insan var. Bu insanların en kolay ulaşabileceği ülke Türkiye, en kolay ulaşabilecek destinasyon da Antalya. Antalya'nın bu anlamda, dünya turizm hareketinde pandemi sonrasında 1 numaralı olacağını düşünüyorum" dedi.

1 yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi, her sektörü etkilediği gibi turizm sektörünü de derinden etkiliyor. 2021 turizm sezonunun Nisan ayında açılma öngörüsü, artan korona virüs vakaları ve ülkelerin kendi içlerinde almış oldukları önlemlerden dolayı Haziran ayına sarktı. Güvenli Turizm Sertifikaları ile önce sağlıktan yana bir çizgi çektiklerini gösteren turizmciler, Ramazan Bayramı süresince sezonu başlatabilmek için çaba sarf ediyor. Yeni sezonda, Türkiye'yi ve özellikle Antalya'yı tercih edecek ülkelerin başında Rusya, İngiltere ve Almanya'nın geleceği öngörülüyor. Konu ile ilgili konuşan Akdeniz Turistik İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ise Antalya'nın pandemi sonrası dünya turizm hareketinde 1 numaralı olacağını düşündüklerini belirterek, Temmuz, Ağustos, Eylül ve hatta Kasım aylarında Avrupa'dan Türkiye ve Antalya'ya çok ciddi rezervasyonların alındığını belirtti.

"Ramazan Bayramı öncesinde BDT ülkeleri ve iç pazar dışında çok büyük bir turizm hareketi beklemiyoruz"

Ramazan Bayramı öncesi büyük bir turizm hareketi beklemediğini söyleyen Kaan Kavaloğlu, "İlk planlamamız 2021 yılına girdiğimizde 2020'den daha iyi bir yılın geldiği ve Nisan ayında da turizm sezonunun açılacağı yönündeydi. Gerek dünyadaki konjonktürü gerekse Türkiye'deki vaka sayılarının artması sebebi ile Nisan ayında otellerin açılmayacağını söylemiştim. Esas şimdi Haziran ayından önce başlatabilmek için özellikle Ramazan Bayramı süresince başlatabilmek için bir çabamız var. Bunun için bir çaba göstereceğiz. Başarılı oluruz olamayız bilemeyiz ama her şeyden önce sağlık diyoruz turizmciler olarak. Dünyadaki tüm ülkelerin Türkiye'ye olan uçuşlardaki bazı yasakları ve engellemeleri kaldırmaları lazım. Bu anlamda baktığımızda ben Ramazan Bayramı öncesinde BDT ülkeleri ve iç pazar dışında çok büyük bir turizm hareketi beklemiyorum. Bayram sonrasında da Haziran ayı itibari ile Avrupa'nın açılacağına özellikle İngiltere ve Almanya'nın açılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu sezonu kötünün iyisi olarak, 2020'ye kıyasla daha iyi atlatacağımızı ama 2021'de finansal anlamda biraz daha zorlanacağımızı söyleyebilirim" dedi.

"Tedbirlerde turizm hep ikinci planda geliyor"

Alınan tedbirlerde turizmin ikinci planda olduğunu söyleyen Kavaloğlu, "Her ülke kendi vatandaşlarını koruyabilmek için bazı tedbirler alıyor. Bu tedbirlerde turizm hep ikinci planda geliyor. Önce sağlık geliyor. Biz de turizmciler olarak önce sağlık diyoruz zaten. Otellerimiz bu sertifikasyon programından dolayı neredeyse bir laboratuvar haline geldi. Çok ciddi çalışıyoruz. Bu anlamda çok ciddi kararlar alıyoruz. Personelimizi bu konuda iyi eğitiyoruz. Bu anlamda yapmış olduğumuz işlerde İngiltere, seyahat yasağı ile kendi adına doğru bir karar almış olabilir. Ben İngiltere ve Türkiye'nin hem siyasal hem de ekonomik açıdan ilişkilerinin çok iyi olduğunu görüyorum. Herhangi bir turizm hareketi başlayacaksa Avrupa'dan ilk önce İngiltere'den başlayacak diyebiliriz ama bunun Haziran ayından önce olmasını beklemiyorum" diye konuştu.

"2019 turizm rakamlarına da 2023 öncesinde ulaşılamayacak"

2019 turizm rakamlarına 2023 öncesinde ulaşılamayacağını söyleyen Kavaloğlu, "Geçen sene Antalya'ya 3 buçuk milyon insan geldi. Yaklaşık 10 küsur milyar dolar gelir yaptık. Elde etmiş olduğumuz gelirin artmasını bekliyoruz çünkü geçen sene Nisan, Mayıs, Haziran aylarında hiçbir turizm hareketimiz yoktu. Bu sene en azından aynı aylarda azda olsa bir turizm hareketimiz olacak. Bu da bize gelir olarak yansıyacak. Dolayısıyla geçen seneye göre gelirden bir kayıp yaşamayacağız. Daha çok arttırmış olacağız, kişi sayısı da artacak ama 2019 rakamlarının çok daha gerisinde olacak. 2019 turizm rakamlarına da 2023 öncesinde ulaşılamayacak" şeklinde konuştu.

"Ana pazarımız Avrupa ve Birleşik Devletler topluluğu"

Talep sırasına göre ülkeleri sıralayan Kavaloğlu, "Esas ana pazarımız Avrupa ve Birleşik Devletler topluluğu şu an Rusya 1 numara, 2 numara İngiltere olabilir, 3 numara Almanya olabilir ama Almanya ile ilgili bazı engellemeler kalkarsa Almanya tabi ki kendi yerini doldurur. Rusya'dan sonra Almanya ikinci pazar, İngiltere üçüncü pazar olur, Ukrayna dördüncü pazar olur" ifadelerini kullandı.

"2021 yılı bir sıçrama yılı değil, toparlanma yılı olacak"

Antalya'nın pandemi sonrası dünya genelinde 1 numaralı olacağını ve 2021 yılının sıçrama yılı olmayacağını söyleyen Kaan Kavaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben Avrupa'nın Romanya, Polonya gibi Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin Türkiye ve Antalya'ya çok ciddi bir ivme kazandırabileceğini düşünüyorum. İnsanlar evlerinde şu an tamamen tatilin hayalini kuruyorlar. Sağlıklı bir tatilin haberini kuruyorlar. Türkiye ve Antalya'da bu anlamda ciddi bir aday. Yakın coğrafyamızda da yaşayan 800-900 milyon insan var. Bu insanların en kolay ulaşabileceği ülke Türkiye, en kolay ulaşabilecek destinasyon da Antalya. Antalya'nın bu anlamda, dünya turizm hareketinde pandemi sonrasında 1 numaralı olacağını düşünüyorum. 2021 yılı bir sıçrama yılı değil, toparlanma yılı olacak. Temmuz ayı sonrası için bütün ülkelerden talep alıyoruz. Temmuz, Ağustos, Eylül hatta Kasım aylarında biz Avrupa'dan çok ciddi rezervasyon alıyoruz." - ANTALYA

Dünya genelinde artan vakalar Nisan ayında açılması planlanan turizm sezonunu Haziran'a sarkıttı
Dünya genelinde artan vakalar Nisan ayında açılması planlanan turizm sezonunu Haziran'a sarkıttı
Dünya genelinde artan vakalar Nisan ayında açılması planlanan turizm sezonunu Haziran'a sarkıttı
Dünya genelinde artan vakalar Nisan ayında açılması planlanan turizm sezonunu Haziran'a sarkıttı
Dünya genelinde artan vakalar Nisan ayında açılması planlanan turizm sezonunu Haziran'a sarkıttı
Dünya genelinde artan vakalar Nisan ayında açılması planlanan turizm sezonunu Haziran'a sarkıttı
Dünya genelinde artan vakalar Nisan ayında açılması planlanan turizm sezonunu Haziran'a sarkıttı

Antalya, Haziran, Turizm, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünya genelinde artan vakalar Nisan ayında açılması planlanan turizm sezonunu Haziran'a sarkıttı - Son Dakika Ekonomi


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