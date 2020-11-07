Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı - Son Dakika

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı

07.11.2020 21:56
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı, System.String[]

Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 50 milyon 7 bin 474'e ulaştı.

Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 50 milyon 7 bin 474'e ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen korona virüs tüm dünyada yeniden etkisini arttırdı. Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 50 milyon 7 bin 474'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 253 bin 553'e yükseldi. 35 milyon 437 bin 738 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

ABD, 10 milyon 89 bin 124 vaka ve 242 bin 524 can kaybı ile salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor. ABD'nin ardından en fazla etkilenen ve 1 milyon vaka sayısını aşan ülkeler ise sırasıyla Hindistan, Brezilya, Rusya, Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere ve Kolombiya oldu.

Hindistan'da 8 milyon 478 bin 689 vaka bulunurken, 125 bin 895 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Brezilya'da vaka sayısı 5 milyon 632 bin 505'e yükselirken, toplam can kaybı 162 bin 35'e ulaştı. 1 milyon 753 bin 836 kişinin korona virüse yakalandığı Rusya'da 30 bin 251 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti.

Fransa'da şu ana kadar 1 milyon 661 bin 853 kişide Covid-19 tespit edilirken, toplam can kaybı 39 bin 865'e ulaştı. 1 milyon 388 bin 411 kişinin korona virüse yakalandığı İspanya'da 38 bin 833 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Arjantin'de toplam vaka sayısı 1 milyon 228 bin 814'e, toplam can kaybı ise 33 bin 136'ya ulaştı. İngiltere'de 1 milyon 171 bin 441 kişide Covid-19 tespit edilirken, 48 bin 888 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. 1 milyon 127 bin 733 kişinin korona virüse yakalandığı Kolombiya'da ise 32 bin 405 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

(İHA)

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Son Dakika: ABD'nin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'dan ilk açıklama: Hepinizin başkanı olacağım Son Dakika: Pensilvanya'yı kazanan Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Koronavirüslülerin listesini yayınlayan filyasyon ekibinde görevli öğretmene soruşturma İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
Başkanlığı kaybedip Başkanlığı kaybedip "Durmayacağım" diyen Trump'ın seçimin sonucunu öğrendiği yer sözleriyle çelişti         
21:27
Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'a 2-0 yenildi Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'a 2-0 yenildi         
21:00
ABD başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Kamala Harris, ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı oldu ABD başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Kamala Harris, ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı oldu         
19:51
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı         
13:00
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 22:07:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei