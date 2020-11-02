Dünya genelinde en az 442 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), mart başından bu yana 52 ülkede en az 442 gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

PEC'ten, "2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mart başından bu yana 52 ülkeden 442 medya çalışanı Kovid-19'dan öldü. Bunlara ilaveten ocaktan bu yana 63 gazeteci de çeşitli olaylarda cinayete kurban gitti. Böylelikle bu yıl ölen gazetecilerin sayısı 500'ü geçti." ifadesi kullanıldı.

Bazı ülkelerin, gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya ölen gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu vurgulanan açıklamada, gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği belirtildi.

En fazla can kaybı "Latin Amerika" ülkelerinde

PEC'in araştırmasına göre, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Latin Amerika ülkeleri, listede yine ilk sıralarda yer aldı.

Peru'da 93 gazeteci hayatını kaybederken, sırasıyla Hindistan'da 47, Ekvador'da 41, Brezilya'da 36 ve Bangladeş'te 35 gazeteci yaşamını yitirdi.

Meksika'da 26, ABD'de 22, Pakistan'da 11, Panama'da 11, Bolivya'da 9, İngiltere ve Nijerya'dan 8'er, Afganistan ve Honduras'tan 7'şer, Nikaragua'da 6, Rusya, Venezuela ve Dominik Cumhuriyeti'nden 5'er ve Fransa, İspanya ve Kolombiya'dan 4'er gazeteci salgında hayatını kaybetti.

Listede, Türkiye yer almadı.

Açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim'de çeşitli saldırılarda, şiddet olaylarında ve gözaltılarda 63 gazetecinin öldürülmesi de kınandı.