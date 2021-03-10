Dünya genelinde en fazla Covid-19 aşısı yapan ülke ABD oldu - Son Dakika

Dünya genelinde en fazla Covid-19 aşısı yapan ülke ABD oldu

10.03.2021 14:17
Dünya genelinde en fazla Covid-19 aşısı yapan ülke ABD oldu, System.String[]

PARİS (İHA) - 319 milyon 17 bin 292 doz aşı uygulandı.

PARİS (İHA) - 319 milyon 17 bin 292 doz aşı uygulandı. En fazla kişinin aşılandığı ülke ABD, nüfusunu en çok aşılayan ülke ise İsrail oldu.

Dünya genelinde 118 milyondan fazla vaka ve 2 milyondan fazla ölüme neden olan yeni tip korona virüse karşı art arda geliştirilen Pfızer-BioNTech, Sinovaç, Moderna, AstraZenaca, Novavax, Johnson & Johnson, Gamaleya, CanSino Biologics ve Sinopharm aşıları dünya genelinde kullanılmaya devam ediyor. Aşılama kampanyası hızla sürdürülürken 118 ülkede 319 milyon 17 bin 292 doz aşı uygulandığı ve günlük aşı uygulanma oranının dünya genelinde ortalama 8 milyon 194 bin 511 doz olduğu belirtildi.

EN ÇOK AŞI YAPAN ÜLKE ABD

Dünya genelinde en çok Covid-19 aşısı yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oldu. ABD'de, salgının başlangıcından bu yana tespit edilen pozitif vaka sayısından daha fazla aşı dozu vuruldu. ABD'de 29 milyon 801 bin 506 vaka sayısı kaydedilirken, ülke genelinde 93 milyon 692 bin 598 milyon aşı dozu uygulandı. En fazla aşı vuran eyaletler ise 10 milyon 925 bin 581 aşı dozuyla California, 7 milyon 299 bin 866 aşı dozuyla Texas ve 5 milyon 961 bin 421 aşı dozuyla Florida oldu.

Beyaz Saray'ın Covid-19 Danışmanı Anthony Fauci, ABD nüfusunun yüzde 70 ila yüzde 85'inin aşılanması halinde normale dönülebileceğini söyledi. ABD'de günde ortalama 2 milyon 151 bin 571 doz aşı uygulandığı belirtilerek, bu hızla devam edildiği takdirde iki doz aşı uygulanarak toplam nüfusun yüzde 75'inin aşılanmasının yaklaşık 6 ay sürmesinin beklendiği ifade edildi.

ÇİN VE AB, ABD'Yİ TAKİP EDİYOR

Çin, ABD'yi takip ederek en çok aşı vurulan ikinci ülke oldu. Yaklaşık 90 bin vakanın olduğu ülkede yaklaşık 52 milyon 500 bin kişinin aşı olduğu bildirildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) 100 kişiye 9,62 aşı dozu düşerken, şu ana kadar toplam 42 milyon 737 bin 524 aşı yapıldı. AB'de günlük yaklaşık 1 milyon 174 bin 663 aşı dozu kullanılıyor.

NÜFUSUNU EN ÇOK AŞILAYAN ÜLKE İSRAİL

Nüfusunu en fazla aşılatan ülke olan İsrail, nüfusunun yüzde 55,4'ini aşıladı. Ülkede toplam vaka sayısı 808 bin 262 olarak kaydedilirken, 8 milyon 916 bin 382 aşı dozu uygulandı. İsrail'de 100 kişi başına 98,51 aşı dozu düştüğü bildirildi. İsrail'de Covid-19 aşısının iki dozu uygulanan 99 kişi yaşamını yitirdi.

(Melike Yazır/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Koronavirüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde en fazla Covid-19 aşısı yapan ülke ABD oldu - Son Dakika


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