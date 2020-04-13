Dünya genelinde en fazla vaka ABD'de - Son Dakika

Korona virüs salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor. En fazla vakanın olduğu ABD'de de bir günde 1831 kişi hayatını kaybetti. Korona virüsü yenen ingiltere Başbakanı da taburcu oldu. Korona virüs dünya genelinde 1 milyon 800 binden fazla kişiye bulaştı, 110 binden fazla insan da bu salgın nedeniyle can verdi. Dünya, kovid-19'la mücadele ediyor.

EN FAZLA VAKANIN OLDUĞU ÜLKELER

ABD

İSPANYA

İTALYA

FRANSA

ALMANYA

İNGİLTERE

ÇİN

İRAN

Son 24 saatte ABD'de 1831, İngiltere'de 737, İspanya'da 619, İtalya'da 431, İran'da 117 kişi daha hayatını kaybetti. Son verilerin ardından ölü sayısı en fazla olan ABD'yi, İtalya, İspanya, Frans a ve İngiltere takip ediyor. Öte yandan korona virüsü yenen İngiltere başbakanı Boris Johnson hastaneden taburcu edildi. İyileşen Johnson ilk iş ülkesinin paskalya bayramını kutladı.

(İHA)