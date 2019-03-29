Son Dakika Haberleri: Dünya Genelinde Her Yıl 300 Bin Kadın Sezaryen Doğum Sonucu Ölüyor
BBC

Dünya Genelinde Her Yıl 300 Bin Kadın Sezaryen Doğum Sonucu Ölüyor

1 saat önce

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde her yıl 300 bin kadın sezaryen doğum nedeniyle ölüyor.

Dünya Genelinde Her Yıl 300 Bin Kadın Sezaryen Doğum Sonucu Ölüyor, System.String[]
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde her yıl 300 bin kadın sezaryen doğum nedeniyle ölüyor.

Queen Mary Üniversitesi'nin araştırmasına göre ölümler en çok gelişmekten olan ülkelerde yaşanıyor.

Araştırmanın, sezaryen doğum yöntemi ve kadın sağlığıyla ilgili en kapsamlı araştırma olduğu belirtildi.

BBC Sağlık Muhabiri Richard Galpin'in haberine göre araştırmacılar 12 milyon gebe kadının sağlık verilerini inceledi.

Bilim insanları, sezaryen yöntemiyle doğum yapan kadınlarda ölüm riskinin beklenenin çok üstünde olduğunu sonucuna vardı.

Sezaryen doğum yapan kadınlarda ölüm oranı özellikle Sahra Altı Afrika bölgelerinde yüksek. Bu oran, İngiltere gibi gelişmiş ülkelere kıyasla yüz kat fazla.

Bu bölgelerde sezaryen yöntemiyle doğan bebeklerin de yüzde 10'u, doğum sırasında veya doğumdan kısa bir süre sonra ölüyor.

Araştırmanın sonuçları İngiliz Lancet dergisinde yayımlandı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:49 

İngiltere, Sağlık
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