Nijeryalı 3 öğrenci iklim değişikliği konusunda farkındalık için uygulama geliştirdi - Son Dakika
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Nijeryalı 3 öğrenci iklim değişikliği konusunda farkındalık için uygulama geliştirdi

23.09.2022 11:42

Dünya genelinde iklim değişikliği kaynaklı afetler artarken, Nijeryalı 3 kız öğrenci bu soruna karşı farkındalık oluşturmak için uygulama geliştirdi.

Dünya genelinde iklim değişikliği kaynaklı afetler artarken, Nijeryalı 3 kız öğrenci bu soruna karşı farkındalık oluşturmak için uygulama geliştirdi.

Birçok ülke temmuzdan bu yana iklim değişikliğinin yol açtığı şiddetli yağış, su baskınları, yangın, heyelan ve kuraklıkla mücadele ediyor.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da robotik teknoloji kursunda eğitim alan yaşları 15 ila 17 olan 3 kız öğrenci, iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırmak için "EarthExp" adlı bir uygulama geliştirdi.

Kız öğrencilerin geliştirdiği "EarthExp" uygulaması çevresel trendler hakkındaki sosyal ağlar ve oyunlar içeriyor.

Uygulama kullanıcıları, oyunlar yoluyla bir şehir kurabiliyor ve şehir geliştikçe çevrenin onu nasıl etkileyebileceğini görebiliyor.

"EarthExp" geliştiricilerinden 17 yaşındaki Fortune Mmesomachukwu Somuadina AA muhabirine, üç arkadaş olarak "Technovation Girls Challenge" yarışmasına katıldıktan sonra küresel sorunlarına karşı ilgi duymaya başladıklarını söyledi.

Üç yıldır iklim değişikliği için bir uygulama geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Somuadina, bu projeyi kişisel bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Somuadina, Afrika'da birçok kişinin iklim değişikliğinin ne olduğunu bilmediğine işaret ederek, Nijeryalılar olarak dünyada yaşanan iklim değişikliklerinde bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Nijerya'nın farklı bölgelerinde su kanallarına atılan çöpler nedeniyle ne zaman yağmur yağsa taşkınlara neden olduğunun altını çizen Somuadina, "İnsanların uygulamamızı kullandığında iklim değişikliği hakkında fikir sahip olmalarını ya da iklim değişikliğini hafifletmek için bir şeyler yapabileceklerini düşünmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyunlar ile çevre bilinci veriyorlar

"EarthExp" hakkında bilgi veren 15 yaşındaki Angel Chukwudi-Denis de uygulamanın çevresel trendler hakkındaki sosyal ağlar ve oyunlar içerdiğini aktardı.

Chukwudi-Denis, uygulamanın amacının kullanıcılarda davranış değişikliği yaratmak için ikna edici strateji kullanma ve bunun karşılığında iklim eylemine yönelik olumlu bir geri bildirim alma olduğunu söyledi.

Uygulamanın içinde insanların iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini anlatmak üzere metin bölümü oluşturduklarını belirten Chukwudi-Denis, "Ancak insanlara yanlış bilgiler aktarmamak için metinler yayınlanmadan kontrol ediliyor. Ayrıca iklim değişikliği ile ilgili haber ve hava durumu gibi bölümlerimiz de mevcut." diye konuştu.

Uygulamadaki oyunların insanlara iklim değişikliğinin etkisini gösterdiğini anlatan Chukwudi-Denis, şunları kaydetti:

"Oyunda bir ağaç kestiğinizde onun yerinde 3 ağaç daha dikmenizi gerekiyor yoksa bulutlar hemen kırmızı göstermeye başlar. Yani oyunda çevrenize dikkat etmezseniz, çevrenizin nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz."

Tüm dünyanın hizmetine sundular

17 yaşındaki Chinecherem Favour Chibuike ise iklim değişikliği üzerinde bir etki yaratmak istediklerine işaret etti.

Chibuike, uygulamanın sadece Nijerya'da değil, diğer ülkelerde de kullanılmasını umduklarını dile getirdi.

Şimdiye kadar uygulamayı kullanan yakınlarından çok olumlu geri dönüş aldıklarını ifade eden Chibuike, "EarthExp"i yakında piyasaya sunacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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