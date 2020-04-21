Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyon 490 bini aştı - Son Dakika

Dünya çapında yayılmaya devam eden ve pandemi olarak kabul edilen korona virüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 490 bini aştı, ölü sayısı ise 170 bin 606'ya yükseldi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD ve Orta Doğu ülkelerinde günlük hayatı durdurdu. Ülkelerin sınırlarını kapatmasına, sokağa çıkma yasağı getirmesine ve karantina kararı almasına neden olan korona nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 606'ya yükselirken vaka sayısı da 2 milyon 490 bin 950'ye yükseldi.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 21 Ocak'ta virüsün insandan insana bulaştığını açıkladı. Korona ilk olarak Çin'de ortaya çıkmasına rağmen Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde de etkili oldu. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta tarihinde korona virüsü pandemi olarak kabul etti. - WASHINGTON