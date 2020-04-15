- Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyonu aştı - Son Dakika
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- Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyonu aştı

6 saat önce

- Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyonu aştı Dünya çapında yayılmaya devam eden ve pandemi olarak kabul edilen korona virüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı, ölü sayısı ise 126 bin 754'e yükseldi.

- Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyonu aştı

WASHINGTON - Dünya çapında yayılmaya devam eden ve pandemi olarak kabul edilen korona virüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı, ölü sayısı ise 126 bin 754'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü, Çin'de ilk kez tespit edilmesinin ardından ülkeleri alarma geçirdi. Korona virüs, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD ve Orta Doğu ülkelerinde günlük hayatı durdurdu. Ülkelerin sınırlarını kapatmasına, sokağa çıkma yasağı getirmesine ve karantina kararı almasına neden olan korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126 bin 754'e yükselirken vaka sayısı da 2 milyon 66'ya yükseldi.

İlk olarak hayvanlarla temas sonucu bulaştığı tespit edilen korona virüsüne ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 21 Ocak'ta virüsün insandan insana bulaştığını açıkladı. Korona ilk olarak Çin'de ortaya çıkmasına rağmen Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde de etkili oldu. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta tarihinde korona virüsü pandemi olarak kabul etti.

ABD, İtalya ve Çin'i geride bıraktı

Korona virüs ilk olarak Çin'de ortaya çıksa da kısa sürede Avrupa ve ABD'de etkili oldu. Korona virüs kısa sürede ABD'de ciddi artış gösterdi. ABD, 614 bin 246 vaka ile korona salgını merkezi oldu. Ülkede en fazla salgının görüldüğü kent ise New York. New York'un ardından en fazla vaka New Jersey'de kaydedildi. New Jersey'i Kaliforniya takip etti. Ülke genelinde ölü sayısı ise 26 bin 64'e yükseldi.

Amerikan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'deki en az 100 denizcide korona tespit edilmesinin ardından gemi, Büyük Okyanus'ta mahsur kaldı. Guam adasında karantinaya alınan gemisindeki personelin karaya çıkarılmasını isteyen ve "Savaşta değiliz, ölmemiz gerekmiyor" diyen Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Yüzbaşı Brett Crozier görevden alındı. Gemideki 1 denizci korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Ülke tarihinde ilk kez

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, Wyoming eyaletinde felaket ilan etmesiyle birlikte, ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette birden felaket düzeninin yürürlüğe girdi.

Avrupa'da en fazla etkilenen İspanya oldu

Avrupa'da ise korona virüs bilanço ağırlaştı. Avrupa ülkelerinde en çok etkilenen ülke İspanya oldu. İspanya'da toplam vaka sayısının 174 bin 60'a yükselmesiyle, ABD'den sonra vaka sayısında ikinci sırada yer aldı. Ölü sayısı ise ülke genelinde 18 bin 255'e yükseldi.

Avrupa'da en fazla etkilenen ikinci ülke olan İtalya'da ise toplam vaka sayısı 162 bin 488'e, can kaybı ise 21 bin 67'ye yükseldi.

- Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyonu aştı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 08:58 Kaynak: İHA

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