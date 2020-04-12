Dünya genelinde korona virüs 1 milyon 750 binden fazla kişiye bulaştı - Son Dakika

Korona virüs kasıp kavurmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayılarının hızla arttığı salgında ABD dünyada virüsten en fazla kişinin öldüğü ülke oldu. İşte dünyadan korona virüs notları. Kovid-19'da yarım milyon vaka ile birinci sırada bulunan ABD, ölü sayısında da 20 bine yaklaşarak, İtalya'yı geride bıraktı. Böylelikle ABD; "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.

Avrupa'da son 24 saatte ölenlerin sayısı ise şu şekilde:

AVRUPA'DA 24 SAATLİK ÖLÜ SAYILARI

HOLLANDA 1316

İNGİLTERE 917

FRANSA 643

İTALYA 619

İSPANYA 510

İRAN 125

Salgının vurduğu Hindistan'da da sokağa çıkma yasağı uzatıldı. 14 Nisan'da bitmesi beklenen yasak, 2 hafta daha uzadı. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Afrika'da da halk zor günler geçiriyor. Birçok insan çalışamadığı için açlık tehlikesi ile karşı karşıya.

Gıda yardımı yapılırken yaşanan bu izdiham ise durumun boyutunu gözler önüne seriyor.

(İHA)