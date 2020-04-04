Dünya genelinde Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 115'e yükseldi. - Son Dakika

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Dünya genelinde Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 115'e yükseldi.
6 saat önce
Dünya genelinde Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 115'e yükseldi.
Dünya genelinde Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 115'e yükseldi. - MADRİD
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:17 Kaynak: İHA
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