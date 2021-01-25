Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 100 milyonu aştı - Son Dakika

Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 100 milyonu aştı

25.01.2021 22:27
Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 100 milyonu aştı, System.String[]

Korona virüs salgınında dünyadaki toplam vaka sayısı 100 milyon 10 bin 10'a yükseldi.

Korona virüs salgınında dünyadaki toplam vaka sayısı 100 milyon 10 bin 10'a yükseldi.

Korona virüs salgını dünya genelinde etkili olmaya devam ediyor. Salgına karşı aşılama çalışmaları başlarken, dünya genelinde vaka sayısı 100 milyon 10 bin 10'a yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 144 bin 141'e ulaştı.

ABD, 25 milyon 734 bin 127 vaka ve 429 bin 758 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen ülke konumunda yer alıyor. Vaka sayısında ABD'yi 10 milyon 677 bin 710 vaka ile Hindistan, 8 milyon 850 bin 135 vaka ile Brezilya, 3 milyon 738 bin 690 vaka ile Rusya, 3 milyon 669 bin 658 vaka ile İngiltere, 3 milyon 57 bin 857 vaka ile Fransa, 2 milyon 633 bin 185 vaka ile İspanya, 2 milyon 475 bin 372 vaka ile İtalya, 2 milyon 435 bin 247 vaka ile Türkiye, 2 milyon 152 bin 2 vaka ile Almanya, 2 milyon 15 bin 485 vaka ile Kolombiya, 1 milyon 867 bin 223 vaka ile Arjantin, 1 milyon 763 bin 219 vaka ile Meksika, 1 milyon 478 bin 119 vaka ile Polonya, 1 milyon 412 bin 986 vaka ile Güney Afrika, 1 milyon 379 bin 286 vaka ile İran, 1 milyon 194 bin 328 vaka ile Ukrayna ve 1 milyon 99 bin 13 vaka ile Peru izliyor.

Virüs kaynaklı can kaybı sayısında ABD'yi 217 bin 133 can kaybı ile Brezilya, 153 bin 624 can kaybı ile Hindistan, 149 bin 614 can kaybı ile Meksika, 98 bin 531 can kaybı ile İngiltere, 85 bin 881 can kaybı ile İtalya, 73 bin 494 can kaybı ile Fransa, 69 bin 918 can kaybı ile Rusya, 57 bin 481 can kaybı ile İran, 55 bin 695 can kaybı ile İspanya, 53 bin 70 can kaybı ile Almanya, 51 bin 374 can kaybı ile Kolombiya, 46 bin 827 can kaybı ile Arjantin, 40 bin 874 can kaybı ile Güney Afrika, 39 bin 777 can kaybı ile Peru, 35 bin 401 can kaybı ile Polonya, 28 bin 132 can kaybı ile Endonezya, 25 bin 210 can kaybı ile Türkiye, 21 bin 924 can kaybı ile Ukrayna ve 20 bin 779 can kaybı ile Belçika izliyor.

Dünya genelinde 72 milyon 12 bin 172 kişi ise virüsü yendi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Brezilya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 100 milyonu aştı - Son Dakika


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