Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 25 milyonu aştı - Son Dakika

Dünya genelinde korona virüs salgınında vaka sayısı 25 milyon 252 bin 662'ye, toplam can kaybı 847 bin 986'ya ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 25 milyon 252 bin 662'ye, toplam can kaybı 847 bin 986'ya ulaştı. Korona virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 17 milyon 595 bin 312'ye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre küresel korona virüs vaka sayıları yıllık olarak kayıtlara geçen grip vakalarının en az 5 katını geçmiş durumda bulunuyor. Vaka sayılarının 10 milyon vakadan 15 milyon vakaya ulaşması 39 gün, 15 milyon vakadan 20 milyon vakaya 24 gün, 20 milyon vakadan 25 milyon vakaya ulaşması ise sadece 19 gün sürdü.

Uzmanlar, korona virüs salgınının 1918 yılında 500 milyon kişiye bulaşan ve hastaların yüzde 10'unu öldüren İspanyol gribinden çok daha az etkili olduğunu ifade ederken, mevcut veriler ışığında salgının insanlar tarafından hafife alındığını işaret ettiğini vurguladı. Uzmanlar, özellikle sınırlı test kapasitesi olan ülkelerde hem vaka hem de can kayıplarının resmi verilerin çok üstünde olduğunu ileri sürdü.

Salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de vaka ve can kayıpları her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD'de toplam vaka sayısı 6 milyon 141 bin 57'ye, toplam can kaybı 186 bin 875'e ulaştı. ABD'nin ardından salgından en fazla etkilenen ikinci ülke konumunda bulunan Brezilya'da toplam vaka sayısı 3 milyon 846 bin 965'e, toplam can kaybı ise 120 bin 498'e yükseldi. Brezilya'nın ardından gelen üçüncü ülke olan Hindistan'da Pazar günü 78 bin 761 yeni vakanın tespit edilmesi ile ABD'nin Temmuz ayının ortasında tespit ettiği 77 bin 299 günlük vaka sayısı rekoru kırıldı. Hindistan'da toplam vaka sayısı 3 milyon 583 bin 807'ye, toplam can kaybı 64 bin 62'ye ulaştı. - WASHINGTON