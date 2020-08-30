- Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 25 milyonu aştı - Son Dakika

- Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 25 milyonu aştı

- Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 25 milyonu aştı Dünya genelinde korona virüs salgınında vaka sayısı 25 milyon 252 bin 662'ye, toplam can kaybı 847 bin 986'ya ulaştı.

- Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 25 milyonu aştı

WASHINGTON - Dünya genelinde korona virüs salgınında vaka sayısı 25 milyon 252 bin 662'ye, toplam can kaybı 847 bin 986'ya ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 25 milyon 252 bin 662'ye, toplam can kaybı 847 bin 986'ya ulaştı. Korona virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 17 milyon 595 bin 312'ye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre küresel korona virüs vaka sayıları yıllık olarak kayıtlara geçen grip vakalarının en az 5 katını geçmiş durumda bulunuyor. Vaka sayılarının 10 milyon vakadan 15 milyon vakaya ulaşması 39 gün, 15 milyon vakadan 20 milyon vakaya 24 gün, 20 milyon vakadan 25 milyon vakaya ulaşması ise sadece 19 gün sürdü.

Uzmanlar, korona virüs salgınının 1918 yılında 500 milyon kişiye bulaşan ve hastaların yüzde 10'unu öldüren İspanyol gribinden çok daha az etkili olduğunu ifade ederken, mevcut veriler ışığında salgının insanlar tarafından hafife alındığını işaret ettiğini vurguladı. Uzmanlar, özellikle sınırlı test kapasitesi olan ülkelerde hem vaka hem de can kayıplarının resmi verilerin çok üstünde olduğunu ileri sürdü.

Salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de vaka ve can kayıpları her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD'de toplam vaka sayısı 6 milyon 141 bin 57'ye, toplam can kaybı 186 bin 875'e ulaştı. ABD'nin ardından salgından en fazla etkilenen ikinci ülke konumunda bulunan Brezilya'da toplam vaka sayısı 3 milyon 846 bin 965'e, toplam can kaybı ise 120 bin 498'e yükseldi. Brezilya'nın ardından gelen üçüncü ülke olan Hindistan'da Pazar günü 78 bin 761 yeni vakanın tespit edilmesi ile ABD'nin Temmuz ayının ortasında tespit ettiği 77 bin 299 günlük vaka sayısı rekoru kırıldı. Hindistan'da toplam vaka sayısı 3 milyon 583 bin 807'ye, toplam can kaybı 64 bin 62'ye ulaştı.

- Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 25 milyonu aştı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 19:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 25 milyonu aştı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı 2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti Türkiye'den haddini aşan Macron'a "kırmızı çizgi" cevabı: Ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır Koronavirüse yakalanan Temel Kotil yoğun bakıma alındı Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a "Meis Adası'na askeri sevkiyat" tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat oldu Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu         
18:56
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi         
18:35
Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti         
18:31
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:49
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur         
17:39
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü         
17:22
Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı         
17:18
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin         
16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor         
16:42
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi         
15:46
Bir kişi, 16 yaşındaki genci eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü Bir kişi, 16 yaşındaki genci eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü         
15:35
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi         
15:31
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti         
15:26
Suudi Arabistan çalışmalara başladı! Kabe yeniden ibadete açılabilir Suudi Arabistan çalışmalara başladı! Kabe yeniden ibadete açılabilir         
14:58
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu         
14:38
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi         
14:33
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti         
14:07
Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı         
13:07
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş         
13:06
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar         
12:56
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge 66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge         
12:44
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü 50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü         
12:33
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi 1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi         
11:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı         
11:14
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş 76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş         
11:11
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı         
10:30
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı         
10:00
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi         
09:45
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey 30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey         
09:09
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı         
08:28
Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 01:21:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 25 milyonu aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei