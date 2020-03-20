Dünya genelinde koronadan son 24 saatte bin 80 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya genelinde koronadan son 24 saatte bin 80 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Dünya genelinde koronadan son 24 saatte bin 80 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Dünya genelinde korona virüs vakaları 265 bin 976'ya ulaşırken, son 24 saatte koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 186'ya yükseldi.

Dünya genelinde koronadan son 24 saatte bin 80 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Dünya genelinde korona virüs vakaları 265 bin 976'ya ulaşırken, son 24 saatte koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 186'ya yükseldi.

Çin'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs küresel olarak etkisini arttırmaya devam ediyor. 18 Mart'ta dünya genelinde doğrulanan toplam vaka sayısı 218 bin 822'ye ulaşırken, aynı gün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 951'e yükseldi.

19 Mart günü dünya genelinde doğrulanan toplam vaka sayısı 26 bin 111 artarak 244 bin 933'e ulaştı, aynı gün hayatını kaybedenler ise bin 80 kişi artarak 10 bin 31'e yükseldi.

Korona virüse bağlı ölümlerin en fazla arttığı ülke olan İtalya, Çin'i geçerek en fazla ölümün olduğu ülke konumuna yerleşti. İtalya'da şu ana kadar 47 bin 21 korona virüs vakası rapor edildi. Bu vakalardan 4 bin 32'si hayatını kaybetti.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:20 Kaynak: İHA

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