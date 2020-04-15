Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 126 bin 758 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 126 bin 758 ölü - Son Dakika Dünya

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 126 bin 758 ölü

7 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 126 bin 758'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 2 milyon 231'e yükselirken; 484 bin 729 kişi de tedavi edildi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: 126 bin 758 ölü, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 126 bin 758'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 2 milyon 231'e yükselirken; 484 bin 729 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs salgını Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 18 bin 255'e yükselirken; vaka sayısı da 174 bin 60'a çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 683'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 683'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 74 bin 877'ye çıktığını açıkladı.

ABD'DE VAKA SAYISI 614 BİN 246

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 614 bin 246 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 64 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 3 milyon 100 bin 387 test yapıldığı bildirildi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 162 bin 488 olurken, 21 bin 67 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 132 bin 210'a çıkarken; 3 bin 495 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 143 bin 303 kişide virüs tespit edildiği ve 15 bin 729 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 107'ye yükselirken, hasta sayısı 93 bin 873 oldu.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:26 Kaynak: DHA

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