Dünya genelinde koronavirüs bilançosu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu - Son Dakika Dünya

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 108 bin 854'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 781 bin 053'e yükselirken; 404 bin 554 kişi de tedavi edildi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 108 bin 854'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 781 bin 053'e yükselirken; 404 bin 554 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 16 bin 606'ya yükselirken; vaka sayısı da 163 bin 027'ye çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 357'YE YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 357'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 70 bin 029'a çıktığını açıklandı.

ABD'DE VAKA SAYISI 533 BİN 115

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 533 bin 115 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 580 olarak açıklandı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

İspanya'da vaka sayısı 163 bin 027'ye ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 606'a çıktığı bildirildi. İtalya'da vaka sayısı 152 bin 271 olurken, 19 bin 468 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 125 bin 452'ye çıkarken; 2 bin 871 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 129 bin 654 kişide virüs tespit edildiği ve 13 bin 832 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 875'e yükselirken, hasta sayısı 78 bin 991 oldu.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:53 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?         
15:50
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor         
15:42
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi         
15:38
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak         
14:55
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansında yavru aslan ve piton yılanı çıktı İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansında yavru aslan ve piton yılanı çıktı         
14:44
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı         
14:31
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:18
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu         
14:15
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi         
14:12
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu         
14:06
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi         
13:50
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi         
13:36
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti         
13:13
Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli         
13:12
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor         
13:02
Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı? Çok konuşulacak belgeler basına sızdı Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı? Çok konuşulacak belgeler basına sızdı         
13:02
İzmir polisi, İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi         
13:01
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak         
12:43
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı         
12:42
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı         
12:16
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi         
12:00
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı         
11:57
Güzel model Bella Hadid'ten mavi balonlu karantina pozu! Ortalık yıkıldı Güzel model Bella Hadid'ten mavi balonlu karantina pozu! Ortalık yıkıldı         
11:46
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti         
11:44
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den         
11:27
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı         
11:17
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı         
11:09
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm         
11:08
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor         
10:56
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 16:03:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]