Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 18 bin 791 - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 18 bin 791

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 18 bin 791'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 159 bin 55'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 18 bin 791, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 18 bin 791'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 159 bin 55'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 25 milyon 430 bin 443'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 447 bin 282 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 211 bin 740'a ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 813 bin 586 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 143 bin 962'ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 829 bin 679'a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 998 olarak rapor edildi. Peru'da vaka sayısı 814 bin 829 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 32 bin 463 olduğu rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin'de vaka sayısı 751 bin 1'e ulaşırken can kaybı ise 16 bin 937 olarak açıklandı.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 769 bin 188, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 791 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 563 bin 535'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 956'ya yükseldiği aktarıldı.


Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 18 bin 791

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 07:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 18 bin 791 - Son Dakika Dünya

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