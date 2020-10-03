Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 33 bin 235

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 33 bin 235, virüs tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 831 bin 44'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 25 milyon 895 bin 323'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 549 bin 323 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 213 bin 524'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya 'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 882 bin 231 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 145 bin 431'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya 'da vaka sayısı 841 bin 531'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 397 olarak rapor edildi. Peru'da vaka sayısı 821 bin 564 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 32 bin 609 olduğu rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin 'de vaka sayısı 779 bin 689'a ulaşırken can kaybı ise 20 bin 599 olarak açıklandı.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 810 bin 807, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 86 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 589 bin 653'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 155'e yükseldiği aktarıldı.