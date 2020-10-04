Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 38 bin 21 - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 38 bin 21

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 38 bin 21, virüs tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 139 bin 699'a yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 38 bin 21, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 38 bin 21, virüs tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 139 bin 699'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 26 milyon 128 bin 410'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 600 bin 846 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 214 bin277'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 906 bin 833 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 146 bin 11'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 848 bin 147'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 556 olarak rapor edildi. Peru'da vaka sayısı 824 bin 985 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 32 bin 665 olduğu rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin'de vaka sayısı 790 bin 818'e ulaşırken can kaybı ise 20 bin 795 olarak açıklandı.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 810 bin 807, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 86 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 606 bin 625'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 198'e yükseldiği aktarıldı.


Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 38 bin 21

Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 38 bin 21 - Son Dakika Dünya

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