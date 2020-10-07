Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 54 bin 604 - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 54 bin 604

07.10.2020 07:29
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 54 bin 604, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 54 bin 604, virüs tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 44 bin 751'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 54 bin 604, virüs tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 44 bin 751'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 27 milyon 149 bin 68'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 722 bin 746 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 215 bin 822'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 970 bin 953 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 147 bin 571'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 869 bin 808'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 17 olarak rapor edildi. Peru'da vaka sayısı 832 bin 929 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 32 bin 914 olduğu rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin'de vaka sayısı 824 bin 468 ulaşırken can kaybı ise 21 bin 827 olarak açıklandı.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 865 bin 631, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 914 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 634 bin 763'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 365'e yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 54 bin 604 - Son Dakika Dünya

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