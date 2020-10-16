Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 102 bin 941 - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 102 bin 941

16.10.2020 07:41
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 102 bin 941, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 102 bin 941, virüs tespit edilen kişi sayısı 39 milyon 175 bin 466'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 102 bin 941, virüs tespit edilen kişi sayısı 39 milyon 175 bin 466'ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 29 milyon 378 bin 743'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 216 bin 315 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 222 bin 717'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 170 bin 996 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 152 bin 513'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Arjantin'de toplam vaka sayısı 949 bin 63'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 342 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya'da toplam vaka sayısı 936 bin 982 ulaşırken can kaybı ise 28 bin 457 olarak açıklandı. Peru'da toplam vaka sayısı 859 bin 740 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 577 olduğu rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 972 bin 958, virüs kaynaklı ölü sayısı 33 bin 553 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 809 bin 684'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 33 bin 125'e yükseldiği aktarıldı.


Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 102 bin 941

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 102 bin 941 - Son Dakika Dünya

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