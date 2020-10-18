Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 114 bin 633 - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 114 bin 633

18.10.2020 08:04
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 114 bin 633, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 114 bin 633'e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 39 milyon 959 bin 269'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 114 bin 633'e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 39 milyon 959 bin 269'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 29 milyon 888 bin 584'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 342 bin 665 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 224 bin 282'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 224 bin 362 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 153 bin 690'a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Arjantin'de toplam vaka sayısı 979 bin 119'a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 107 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya'da toplam vaka sayısı 952 bin 371'e ulaşırken can kaybı ise 28 bin 803 olarak açıklandı. Peru'da toplam vaka sayısı 865 bin 549 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 702 olduğu rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 982 bin 723, virüs kaynaklı ölü sayısı 33 bin 775 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 867 bin 197'ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 33 bin 392'ye yükseldiği aktarıldı.


Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 114 bin 633

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 114 bin 633 - Son Dakika Dünya

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