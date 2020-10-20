Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 118 bin 321 - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 118 bin 321

20.10.2020 07:13
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 118 bin 321, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 122 bin 992'ye, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 40 milyon 648 bin 536'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 122 bin 992'ye, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 40 milyon 648 bin 536'ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 30 milyon 353 bin 355'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 456 bin 653 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 225 bin 222'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 251 bin 127 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 154 bin 226'ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak altıncı sırada bulunan Arjantin'de toplam vaka sayısı 1 milyon 2 bin 662'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 716 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya'da toplam vaka sayısı 965 bin 883'e ulaşırken can kaybı ise 29 bin 102 olarak açıklandı. Peru'da toplam vaka sayısı 870 bin 876 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 820 olduğu rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 15 bin 795, virüs kaynaklı ölü sayısı 33 bin 992 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 910 bin 277'ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 33 bin 623'e yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 118 bin 321 - Son Dakika Dünya

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