Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 154 bin 862

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 154 bin 862, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 42 milyon 946 bin 446'ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 31 milyon 673 bin 6'ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 827 bin 932 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 230 bin 68'e ulaştığı bildirildi.