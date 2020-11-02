Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 205 bin 321 - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 205 bin 321

02.11.2020 07:25
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 205 bin 321, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 205 bin 321, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 46 milyon 823 bin 512'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 205 bin 321, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 46 milyon 823 bin 512'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 33 milyon 756 bin 844'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 9 milyon 473 bin 911 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 236 bin 471'e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 545 bin 705 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 160 bin 104'e ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 1 milyon 413 bin 915'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 37 bin 19 olarak rapor edildi. İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 264 bin 517'ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 35 bin 878'e yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 205 bin 321 - Son Dakika Dünya


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