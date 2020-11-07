Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 248 bin 785

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 248 bin 785, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 49 milyon 667 bin 976'ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 33 milyon 756 bin 844'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 10 milyon 58 bin 586 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 242 bin 230'a ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 532 bin 505 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 162 bin 35'e ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 1 milyon 661 bin 853'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 39 bin 865 olarak rapor edildi. İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 388 bin 411'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 38 bin 833'e yükseldiği aktarıldı.