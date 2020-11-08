Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 256 bin 358 - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 256 bin 358

08.11.2020 09:47
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 256 bin 358, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 256 bin 358, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 50 milyon 263 bin 958'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 256 bin 358, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 50 milyon 263 bin 958'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 35 milyon 550 bin 153'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 10 milyon 182 bin 818 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 243 bin 257'ye ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 653 bin 561 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 162 bin 286'ya ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 705 yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 40 bin 169 olarak rapor edildi. İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 388 bin 411'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 38 bin 833'e yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 256 bin 358 - Son Dakika Dünya


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