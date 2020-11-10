Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 269 bin 325

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 269 bin 325, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 51 milyon 245 bin 233'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 36 milyon 56 bin 102'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 10 milyon 422 bin 26 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 244 bin 449'a ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 675 bin 766 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 162 bin 638'e ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 1 milyon 807 bin 479'a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 40 bin 987 olarak rapor edildi. İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 426 bin 602'ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 39 bin 345'e yükseldiği aktarıldı.