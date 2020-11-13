Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 300 bin 192 - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 300 bin 192

13.11.2020 11:48
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 300 bin 192, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 300 bin 192, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 53 milyon 138 bin 735'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 300 bin 192, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 53 milyon 138 bin 735'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 37 milyon 244 bin 628'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 10 milyon 873 bin 936 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 248 bin 585'e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 783 bin 647 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 164 bin 332'ye ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 710'a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 42 bin 960 olarak rapor edildi. İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 484 bin 868'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 40 bin 461'e yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 300 bin 192 - Son Dakika Dünya


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