Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 499 bin 346 - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 499 bin 346

03.12.2020 07:27
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 499 bin 346, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 499 bin 346, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 64 milyon 844 bin 711'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 499 bin 346, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 64 milyon 844 bin 711'e yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 14 milyon 313 bin 941 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 279 bin 865'e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 436 bin 650 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 174 bin 531'e ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 244 bin 635'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 53 bin 816 olarak rapor edildi. İspanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 682 bin 533'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 45 bin 784'e yükseldiği aktarıldı. İtalya'da 1 milyon 641 bin 610 vakanın tespit edildiği, 57 bin 45 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere'de vaka sayısının 1 milyon 659 bin 256'ya yükseldiği, can kaybının ise 59 bin 699'a ulaştığı açıklandı. Son olarak Almanya'da 1 milyon 105 bin 832 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 17 bin 812'ye çıktığı duyuruldu.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 499 bin 346 - Son Dakika Dünya


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