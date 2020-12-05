Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 524 bin 473

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 524 bin 473, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 66 milyon 231 bin 472'ye yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 14 milyon 772 bin 535 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 285 bin 550'ye ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 534 bin 951 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 175 bin 981'e ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 268 bin 552'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 54 bin 767 olarak rapor edildi. İspanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 699 bin 145'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 46 bin 252'ye yükseldiği aktarıldı. İtalya'da 1 milyon 688 bin 939 vakanın tespit edildiği, 58 bin 852 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere'de vaka sayısının 1 milyon 690 bin 432'ye yükseldiği, can kaybının ise 60 bin 617'ye ulaştığı açıklandı. Son olarak Almanya'da 1 milyon 152 bin 283 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 18 bin 691'e çıktığı duyuruldu.