Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 708 bin 936 - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 708 bin 936

22.12.2020 07:34
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 708 bin 936, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 708 bin 936'ya, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 77 milyon 716 bin 439'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 708 bin 936'ya, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 77 milyon 716 bin 439'a yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 18 milyon 473 bin 716 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 326 bin 772'ye ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 264 bin 221 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 187 bin 322'ye ulaştığı bildirildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 479 bin 151'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 60 bin 900 olarak rapor edildi. İspanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 830 bin 110'a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 49 bin 260'a yükseldiği aktarıldı. İtalya'da 1 milyon 964 bin 54 vakanın tespit edildiği, 69 bin 214 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere'de vaka sayısının 2 milyon 73 bin 511'e yükseldiği, can kaybının ise 67 bin 616'a ulaştığı açıklandı. Son olarak Almanya'da 1 milyon 534 bin 116 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 27 bin 297'ye çıktığı duyuruldu.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 708 bin 936 - Son Dakika Dünya


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