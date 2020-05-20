Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 324 bin 970'e yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 324 bin 970'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 324 bin 970'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 989 bin 197'ye yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 324 bin 970'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 324 bin 970'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 989 bin 197'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 960 bin 472'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 778'e yükselirken; vaka sayısı da 278 bin 803'e çıktı.

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya'da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 299 bin 941 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 837'ye ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna geldi

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 226 bin 699 olurken, 32 bin 169 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 177 bin 827'ye çıkarken; 8 bin 193 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 180 bin 809 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 341'e yükselirken, hasta sayısı 248 bin 818 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 119'A ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 119'a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 124 bin 603'e çıktığını açıkladı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Rusya, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 09:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 324 bin 970'e yükseldi - Son Dakika Dünya

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