Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 344 bin 29'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 344 bin 29'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 407 bin 779'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 248 bin 494'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 28 bin 678'e yükselirken; vaka sayısı da 282 bin 370'e çıktı.

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya'da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 335 bin 882 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 3 bin 388'e ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 229 bin 327 olurken, 32 bin 735 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 179 bin 986'ya çıkarken; 8 bin 366 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 182 bin 469 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 332 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 675'e yükselirken, hasta sayısı 257 bin 154 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 359'A ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 359'a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 133 bin 521'e çıktığını açıkladı.