Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 352 bin 265'e yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 352 bin 265'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 352 bin 265'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 687 bin 877'ye yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 352 bin 265'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 352 bin 265'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 687 bin 877'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 431 bin 754'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 117'ye yükselirken; vaka sayısı da 283 bin 339'a çıktı.

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya'da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 362 bin 342 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 3 bin 807'ye ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 230 bin 555 olurken, 32 bin 955 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 181 bin 288'e çıkarken; 8 bin 498 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 182 bin 722 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 530 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 48'e yükselirken, hasta sayısı 265 bin 227 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 508'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 508'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 139 bin 511'e çıktığı açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Rusya, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 09:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 352 bin 265'e yükseldi - Son Dakika Dünya

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