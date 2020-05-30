Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 366 bin 896'ya yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 366 bin 896'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 366 bin 986'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 34 bin 678'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 366 bin 896'ya yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 366 bin 986'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 34 bin 678'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 661 bin 281'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 121'e yükselirken; vaka sayısı da 285 bin 644'e çıktı.

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya'da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 387 bin 623 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 4 bin 374'e ulaştığı bildirildi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 232 bin 248 olurken, 33 bin 229 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 183 bin 19'a çıkarken; 8 bin 594 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 186 bin 835 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 714 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 161'e yükselirken, hasta sayısı 271 bin 222 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 677'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 677'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 146 bin 668'e çıktığı açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 09:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 366 bin 896'ya yükseldi - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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