Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 382 bin 484'e yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 382 bin 484'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 382 bin 484'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 452 bin 761'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 382 bin 484'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 382 bin 484'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 452 bin 761'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 67 bin 697'ye ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 3'üncü ülke olan Rusya'da son paylaşılan verilere göre, ülkede 423 bin 741 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 5 bin 37'ye ulaştığı bildirildi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 233 bin 515 olurken, 33 bin 530 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 184 bin 91'e çıkarken; 8 bin 674 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 151 bin 325 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 940 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 369'a yükselirken, hasta sayısı 277 bin 985 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 942'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 942'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 157 bin 562'ye çıktığı açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 09:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 382 bin 484'e yükseldi - Son Dakika Dünya

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