Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 419 bin 48'e yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 419 bin 48'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 419 bin 48'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 461 bin 273'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 419 bin 48'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 419 bin 48'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 461 bin 273'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 780 bin 18'e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA VE BREZİLYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, ülkede 775 bin 184 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 39 bin 797'ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 358 olurken, vaka sayısı ise 493 bin 657'ye ulaştı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 235 bin 763 olurken, 34 bin 114 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 186 bin 866'ya çıkarken; 8 bin 844 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 155 bin 136 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 128'e yükselirken, hasta sayısı 290 bin 143 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 8 BİN 506'YA ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 506'ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 177 bin 938'e çıktığı açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 419 bin 48'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler Uyuşturucu alan genç kıza acil serviste yaptıkları pes dedirtti Bombalanınca tesadüfen keşfedildi! Şimdilerde turist akınına uğruyor Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu Cinsel içerikli sitelere sattığı videolar, ünlü fenomeni milyoner yaptı Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı 60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor         
16:37
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz         
16:35
Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı         
16:12
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı         
16:05
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu         
15:56
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi         
15:50
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti         
15:44
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti         
15:31
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek         
15:30
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı         
15:11
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık         
15:04
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir         
14:58
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı         
14:53
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı         
14:44
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı         
14:43
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak         
14:41
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor         
14:35
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı         
14:31
Kylie'nin fenomen dostu, derin yırtmaçlı elbisesiyle doğum gününde göz kamaştırdı Kylie'nin fenomen dostu, derin yırtmaçlı elbisesiyle doğum gününde göz kamaştırdı         
14:27
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı         
14:26
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu         
14:18
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti         
14:15
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor         
13:56
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak         
13:52
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı         
13:44
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti         
13:32
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı         
13:22
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!         
13:15
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı         
12:54
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 16:55:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 419 bin 48'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]