Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 466 bin 871'e yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 466 bin 871'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 466 bin 871'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 922 bin 73'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 466 bin 871'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 466 bin 871'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 922 bin 73'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 743 bin 658'e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, ülkede 1 milyon 70 bin 139 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 50 bin 58'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 2 olurken, vaka sayısı ise 576 bin 952'ye ulaştı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 238 bin 275 olurken, 34 bin 610 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 191 bin 216'ya çıkarken; 8 bin 961 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 160 bin 93 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 633 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 589'a yükselirken, hasta sayısı 303 bin 110 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 507'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 507'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 202 bin 584'e çıktığı açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 10:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 466 bin 871'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından bıçaklanan 3 kişi hayatını kaybetti İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı 10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına "manipüle edilmiş medya" etiketi ekledi
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.         
16:01
ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum         
15:45
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı         
15:32
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım         
14:58
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak         
14:54
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu         
14:53
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha         
14:32
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor         
14:29
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi         
14:25
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı         
14:06
Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı         
13:43
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü         
13:42
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti         
13:15
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira         
13:12
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu         
13:03
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı         
12:55
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu         
12:46
Film değil gerçek! Film değil gerçek! "Sazan sarmalı" yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar         
12:39
Kuyudan ütüsüne su doldururken yıldırım çarpan Sharon Stone, yerden havalanıp buzdolabına çarptı Kuyudan ütüsüne su doldururken yıldırım çarpan Sharon Stone, yerden havalanıp buzdolabına çarptı         
12:14
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti         
11:58
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir         
11:57
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor         
11:27
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi         
11:20
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar         
11:15
19 yaşındaki apartman sakini, tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı 19 yaşındaki apartman sakini, tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı         
11:07
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi         
11:01
Elon Musk, oyuncu Amber Heard ve ünlü model Cara Delevingne üçlü ilişki iddialarını reddetti Elon Musk, oyuncu Amber Heard ve ünlü model Cara Delevingne üçlü ilişki iddialarını reddetti         
10:49
Prof. Dr. Tank: 1 Haziran sonrası hareketlilik, pandemi ilanından önceki seviyeye geldi Prof. Dr. Tank: 1 Haziran sonrası hareketlilik, pandemi ilanından önceki seviyeye geldi         
10:35
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü         
10:00
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 16:14:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 466 bin 871'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei