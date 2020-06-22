Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 470 bin 821'e yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 470 bin 821'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 470 bin 821'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 51 bin 889'a yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 470 bin 821'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 470 bin 821'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 51 bin 889'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 842 bin 25'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, ülkede 1 milyon 86 bin 990 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 50 bin 659'a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 111 olurken, vaka sayısı ise 584 bin 680'e ulaştı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 238 bin 499 olurken, 34 bin 634 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 191 bin 575'e çıkarken; 8 bin 962 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 160 bin 377 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 640 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 632'ye yükselirken, hasta sayısı 304 bin 331 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 623'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 623'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 204 bin 952'ye çıktığı açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 09:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 470 bin 821'e yükseldi - Son Dakika Dünya

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