Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 474 bin 467'ye yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 474 bin 467'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 474 bin 467'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 193 bin 156'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 474 bin 467'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 193 bin 156'ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 940 bin 298'e ulaştı.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 111 bin 348 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 51 bin 407'ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 206 olurken, vaka sayısı ise 592 bin 280'e ulaştı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 238 bin 720 olurken, 34 bin 657 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 192 bin 119'a çıkarken; 8 bin 969 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 160 bin 750 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 663 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 647'ye yükselirken, hasta sayısı 305 bin 289 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 742'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 742'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 207 bin 525'e çıktığı açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 474 bin 467'ye yükseldi - Son Dakika Dünya

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