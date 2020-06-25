Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 485 bin 160'a yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 485 bin 160'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 485 bin 160'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 533 bin 443'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 485 bin 160'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 533 bin 443'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 179 bin 398'e ulaştı.

Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 192 bin 474 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 53 bin 874'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 513 olurken, vaka sayısı ise 606 bin 881'e ulaştı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 239 bin 410 olurken, 34 bin 644 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 193 bin 254'e çıkarken; 9 bin 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 161 bin 348 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 731 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 81'e yükselirken, hasta sayısı 306 bin 862 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 996'YA ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 996'ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 212 bin 501'e çıktığı açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 485 bin 160'a yükseldi - Son Dakika Dünya

Son Dakika

16:11 Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:26 Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 12:02 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 11:40 Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı 11:04 Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı 10:46 Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı 23:38 Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek 19:47 Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir 18:18 İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı 16:20 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
15:55
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
15:49
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
15:39
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
15:28
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
15:28
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
15:17
Ronaldo'nun sevgilisi milyonluk yattan foto paylaştı, herkes çorabına takıldı
15:05
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
15:02
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
14:55
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
14:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 16:19:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 485 bin 160'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]