Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 540 bin 840'a yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 540 bin 840'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 540 bin 840'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 747 bin 823'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 540 bin 840'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 747 bin 823'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 741 bin 839'a ulaştı.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 626 bin 71 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 65 bin 556'ya ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 178 olurken, vaka sayısı ise 720 bin 707'ye ulaştı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 241 bin 819 olurken, 34 bin 869 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 198 bin 64'e çıkarken; 9 bin 92 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 236'ya yükselirken, hasta sayısı 285 bin 768 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 11 BİN 731'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 731'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 243 bin 51'e çıktığı açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 540 bin 840'a yükseldi - Son Dakika Dünya
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