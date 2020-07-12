Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 567 bin 734'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 567 bin 734'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 847 bin 288'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 483 bin 281'e ulaştı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 840 bin 812 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 71 bin 492'ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 22 bin 687 olurken, vaka sayısı ise 850 bin 358'e ulaştı.
İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 12 bin 635'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 255 bin 117'ye çıktığı açıklandı.